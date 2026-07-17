Летними вечерами Музей космонавтики можно посетить со скидкой 25 процентов

С 17 июля и до конца лета в Музее космонавтики проходит вечерняя акция. Со вторника по субботу с 19:00 до 21:00 на полный (взрослый) входной билет действует скидка 25 процентов.

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В вечернее время можно увидеть экспозицию без привычной дневной суеты: неспешно рассмотреть детали скафандров, внимательно изучить архивные письма и прочувствовать атмосферу космической эпохи. Билеты доступны в сервисе «Мосбилет».

Музей космонавтики считается одним из крупнейших научно-технических собраний России. Его история связана с появлением монумента «Покорителям космоса», который открылся в 1964 году. Сегодня музей входит в топ самых популярных культурных площадок города.

10 апреля 2026 года Музей космонавтики отметил 45 лет со дня открытия. Его современная экспозиция занимает восемь выставочных залов. В фондах хранится более 110 тысяч предметов, среди которых образцы ракетно-космической техники, вещественные реликвии, документы, филателия, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

До этого в рамках торжественной церемонии закрытия выставки «Павел Алексеевич Ротмистров», в дар Музею Победы передадут на вечное хранение музыкальный инструмент, принадлежавший главному маршалу бронетанковых войск Павлу Ротмистрову. Семейную реликвию — гармонь передаст внук маршала.