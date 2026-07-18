Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве более чем на сутки из-за ожидаемой жаркой погоды.

Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В дневные часы воскресенья, 19 июля, и понедельника, 20 июля, в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 30 градусов, погодный уровень оранжевый", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что этот уровень будет действовать с полудня 19 июля до 17:00 мск 20 июля, предупреждая об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Гидрометцентре РФ пояснили, что под понятием "сильная жара" синоптики подразумевают период, когда с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает критерия, установленного для конкретной территории, или превышает его. Для Москвы такой критерий равен 30 градусам, для остальных регионов - 35 градусам.

Ранее метеорологи также сообщали ТАСС, что 19 июля на фоне ясного неба и без осадков воздух может прогреться днем до 28-30 градусов в Москве и от 25 до плюс 30 градусов - по области. Осадков не ожидается. 20 июля при переменной облачности без осадков столбики термометров в столице в течение дня также могут подняться в течение дня до 28-30 градусов, в Подмосковье воздух прогреется до 25-30 градусов.