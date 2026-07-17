Собянин рассказал о важных находках во время реставрации ВДНХ

После того как в 2014 году ВДНХ, к тому времени превратившаяся в самую большую барахолку страны, перешла в собственность Москвы, на ее территории и в павильонах ведутся реставрационные работы, во время которых нередко обнаруживаются интересные находки.

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Самая значимая среди них, пишет сегодня в своем канале мэр Москвы Сергей Собянин, - произведение скульптора Евгения Вучетича "Знаменосцу мира, советскому народу - слава!". Горельеф считался безвозвратно утраченным около 40 лет. Его нашли в павильоне № 1 "Центральный" за фальшстеной. Специалисты полностью восстановили скульптурное изображение.

Еще один горельеф - "Праздничный Ленинград" - обнаружили в павильоне № 64 "Оптика". Это работа известных скульпторов Григория Косова, Василия Стамова, Александра Овсянникова и Алексея Тимченко. Ее копию можно увидеть на станции метро "Нарвская" в Санкт-Петербурге.

В 2026 году в павильоне № 64, объекте культурного наследия федерального значения, начались реставрационные работы, их планируют завершить в 2028 году.

Под слоями побелки и краски долгие годы была скрыта роспись на потолке в павильоне № 30 "Микробиологическая промышленность". Сегодня тонкий растительный орнамент полностью восстановлен. Увидеть его можно при посещении Центра современных биотехнологий "Музей БИОТЕХ".

Интересная живописная находка была сделана и во время работ в строении № 518 - кафе "Лето" (бывшая "Чайная") - объекте культурного наследия федерального значения. На главном фасаде стены открытой веранды нашли роспись, выполненную по штукатурному слою. Орнамент с изображением одуванчиков на желто-красном поле вновь радует гостей ВДНХ.

В павильоне № 31 "Геология" обнаружили около 50 образцов минералов и руд, которые экспонировались там в 1960-1980-е годы и впоследствии считались утраченными. А в строении № 15 "Радиоэлектроника и связь" (бывший "Поволжье") - подлинную голову скульптуры матроса, украшавшей фасад.