В Москве почти треть ЖК обеспечены электрозарядными станциями

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Около трети жилых комплексов Москвы обеспечены электрозарядными станциями, по сравнению с 2024 годом прирост составил 40-50%, говорится в исследовании "НДВ Супермаркет недвижимости" и группы компании "Сумма элементов", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Застройщики Москвы активно интегрируют зарядную инфраструктуру для электромобилей в жилые комплексы. Как показало совместное исследование, электрозарядные станции (ЭЗС) уже предусмотрены в 30% проектов на первичном рынке столицы. В сегментах бизнес- и премиум-класса этот показатель достигает 50%", - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, сейчас в Москве экспонируется порядка 150 жилых комплексов с электрозарядками. Их массовое появление на рынке началось в 2024-2025 годах, и теперь наличие ЭЗС в новых проектах считается необходимой составляющей современного жилого квартала. Прирост предложения по сравнению с 2024 годом составил около 40-50%.

Ключевым драйвером этого тренда стало постановление правительства Москвы, закрепившее обязательные нормативы по зарядной инфраструктуре для всех объектов нового строительства, указывается в исследовании. С 2025 года застройщики обязаны оборудовать зарядками не менее 5% парковочных мест, в 2026 году планка повышена до 10%, а к 2027 году достигнет 15%.

Параллельно с развитием внутридомовой инфраструктуры город расширяет сеть общедоступных быстрых зарядных станций. В 2026 году московские власти планируют установить около 550 быстрых ЭЗС в рамках 11 долгосрочных госконтрактов. В столице работает около 11 тыс. зарядных станций для электромобилей.

Эксперты связывают ускоренное развитие зарядной инфраструктуры с резким ростом парка электротранспорта в Москве: с 2015 года количество электромобилей в столице увеличилось более чем в 150 раз. По прогнозам, к 2030 году их число вырастет еще в восемь раз и достигнет 320 тыс. единиц.