В Москве создадут 128 спортивных площадок нового формата, которыми жители смогут пользоваться круглый год. Пространства будут работать как катки зимой и как площадки для командных игр в тёплый сезон.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на канал мэра столицы Сергея Собянина в мессенджере МАХ.

Cейчас работы ведутся по 23 адресам, 11 объектов уже открыли. Одна из новых площадок появилась в парке у Святого озера в Косино-Ухтомском районе на месте устаревшей спортивной зоны.

На территории оборудовали многофункциональный павильон с раздевалками, кафе с летней верандой, медицинским постом, комнатой охраны и трибунами.

По словам Собянина, каждую неделю площадку посещают более 2 тыс. жителей.

Ранее сообщалось, что для участников проекта «Московское долголетие» число цифровых тренажёров для развития памяти, внимания и мышления увеличили с 30 до 100.