Москвичам пообещали солнце

В Москве ожидаются жаркие выходные. Об этом в эфире радиостанции «Серебряный дождь» сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

При этом предстоящая ночь в столице будет холодной — температура останется около отметки в 10 градусов Цельсия. За формирование метеорологических условий в предстоящие выходные и в первый день следующей недели будет отвечать обширный антициклон, который медленно смещается с северо-запада в южные районы европейской части России.

В субботу и воскресенье, 18 и 19 июля, в Москве ожидается малооблачная, тихая и сухая погода с дневной температурой выше климатической нормы. В первый выходной день в столице воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, в воскресенье ожидается плюс 27-29 градусов. Аналогичная погода ожидается в понедельник, 20 июля.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что в выходные столичный регион ждет погода с преобладанием антициклональной деятельности, с отсутствием осадков и слабым ветром, и с большим суточным ходом температуры. Такая погода характерна, например, для Иркутской области, Красноярского края или Забайкалья.