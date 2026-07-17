Синоптик Шувалов: погода в Москве в выходные будет ясной

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT о хорошей и ясной погоде в Москве в выходные.

«Вслед за прохладной ночью погода пойдёт на поправку, рост влияния антициклона приведёт к тому, что температура будет повышаться. Уже завтра, в субботу, воздух прогреется до +23...+25 °C, в воскресенье — +26...+28 °C», — рассказал Шувалов.

В понедельник будет такая же солнечная погода, а вот со вторника начнутся ливни, заключил синоптик.

Ранее сообщалось, что 19 июля в Московской области может потеплеть до +29 °С.