Асфальт заменили в Лубянском проезде в центре Москвы. Об этом в пятницу, 17 июля, рассказали в пресс-службе городского хозяйства столицы.

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— Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Выполнили ремонт асфальта в Лубянском проезде, всего обновили порядка 9 тысяч квадратных метров, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Ранее ремонт там проводился в 2022 году, гарантийный срок — три года. Одна из причин ремонта дорог — колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения: она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Специалисты регулярно проверяют состояние покрытия магистралей, следят за истечением гарантийного срока и своевременно производят замену. Работы проводят преимущественно в ночное время, когда ниже трафик.

— Ремонт проходит в несколько этапов: фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, укладка нового асфальта, нанесение дорожной разметки. Для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу, — передает Telegram-канал городского хозяйства.

Ранее асфальт обновили на улице Малой Дмитровке в центре Москвы. Специалисты также отремонтируют Нахимовский тоннель на юге Москвы. Кроме того, 1 июля Петр Бирюков сообщил, что специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы отремонтируют Горбатый путепровод на юго-востоке столицы.