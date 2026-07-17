Москвичам назвали цену самой дорогой квартиры в небоскребе

Цена самой дорогой квартиры в небоскребах Москвы составила 1,7 миллиарда рублей. Об этом РИА Новости сообщили в агентстве элитной недвижимости Kalinka.

Площадь квартиры составляет 694 квадратных метра. Она находится на 66 этаже ЖК «Капитал Тауэрс» в Пресненском районе.

Вторым в списке агентство назвало квартиру на 47 этаже ЖК «Начало» за 396,5 миллиона рублей. Ее площадь составила 213 квадратных метров. На третьем месте — лот площадью 156 квадратных метров на 81-м этаже в ЖК «Аурус» за 342 миллиона рублей.

На четвертом и пятом местах расположились квартиры с заметно более низкой стоимостью — 43,5 миллиона и 41,9 миллиона рублей в ЖК «Оне» и «Доме Дау» соответственно.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева не смогла продать пятикомнатную квартиру в элитном районе Москвы и была вынуждена сделать скидку в размере 30 миллионов рублей. Теперь объект продается за 390 миллионов рублей.