Москвичам рассказали о приближающихся дождях

В начале следующей недели в Москве и Московской области возможны осадки. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, вероятность осадков будет расти с понедельника «по мере приближения фронта».

Синоптик отметила, что предстоящие выходные будут солнечными и теплыми.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что с пятницы, 17 июля, погоду в Москве и Московской области будет определять антициклон, в связи с чем осадков не ожидается в течение трех дней.