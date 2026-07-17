Работающие в российской столице граждане Франции, следившие за чемпионатом мира (ЧМ) по футболу, в этом году вспомнили успех 2018 года, когда Москва принимала чемпионат. Об этом РИА Новости рассказали во французской дипмиссии.

«У французов остались очень хорошие воспоминания о чемпионате мира 2018 года, когда Москва принимала спортсменов и болельщиков со всего мира», — отметили собеседники агентства.

Там напомнили, что в тот год сборная Франции выиграла ЧМ по футболу. В финале турнира, который прошел в Москве, французы победили сборную Хорватии со счетом 4:2. Для Франции этот титул стал вторым в истории.

Теперь же французская команда проиграла в полуфинальном матче испанцам со счетом 2:0 и вылетела из чемпионата.

Ранее сообщалось, что в России представят кофейные наборы к Чемпионату мира по футболу.