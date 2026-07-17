Москва пережила самую холодную ночь с начала июля

Прошедшая ночь в Москве оказалась рекордно прохладной для июля. По информации с главной метеостанции на ВДНХ, воздух остыл до плюс 10,4 градусов. Такие данные привел ведущий специалист центра погоды «Фобос Михаил Леус.

Синоптик уточнил в своем Telegram‑канале, что ранее в июле столь низких отметок в столице не фиксировали. Вплоть до этой ночи самым холодным показателем месяца оставалось значение плюс 14,7 градусов, зарегистрированное 8 июля. Если рассматривать весь летний период, то минувшая ночь стала четвертой по степени похолодания — более низкие температуры наблюдались лишь в ночи на 1, 3 и 26 июня.

Разброс ночных температур по разным точкам Москвы оказался заметным: в Тушино зафиксировали плюс 9 градусов, а на Балчуге — плюс 11,5. В Новой Москве наиболее существенное похолодание отметили в Михайловском — там температура опустилась до плюс 7.

В Подмосковье температурный минимум был отмечен на метеостанции Приокско‑Террасного заповедника: столбик термометра показал плюс 5,5. При этом самым теплым пунктом в ночной период стали Серебряные Пруды — там воздух не остывал ниже плюс 11,4.

Прогноз на ближайшую ночь также не обещает существенного потепления: в Москве ожидается примерно плюс 10, в Московской области — в диапазоне плюс 7 12 градусов, а в отдельных районах возможно снижение до плюс 5. По словам Леуса, в последующие ночи температурный фон постепенно повысится на 4 5 градусов и выйдет на уровень климатической нормы.

Ранее стало известно, что в Пермском крае из-за наводнения подтоплены более 40 участков и жилой дом. Транспортное сообщение в регионе не нарушено.