Местные проезды у ВДНХ перекроют из-за фестиваля

Участки местных проездов в районе д. 119, стр. 609 по проспекту Мира будут перекрыты днем 18 и 19 июля, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«18 и 19 июля в период с 8:00 до 23:00 участки местных проездов в районе д. 119, стр. 609 по проспекту Мира будут закрыты для движения. Это связано с проведением фестиваля VK Fest», – говорится в сообщении.

Дептранс рекомендует водителям планировать маршрут с учeтом перекрытия.