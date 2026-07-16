Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 16 июля, поделился новостями из жизни столицы. Глава города рассказал о проходке тоннеля между станциями «Новомосковская» и «Сосенки», возрождении стадиона «Крылья Советов» и креативной экономики Москвы. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Проходка тоннеля между станциями «Новомосковская» и «Сосенки»

Специалисты завершили проходку перегонного тоннеля между станциями «Новомосковская» и «Сосенки» Троицкой линии метро. Щит «Ольга» прошел под рекой Сосенкой и Калужским шоссе порядка 1,6 километра. Максимальная глубина тоннеля составила 31 метр.

Возрождение стадиона «Крылья Советов»

Власти Москвы подготовили проект реконструкции стадиона «Крылья Советов» в районе Соколиная Гора. По его словам, в ходе работ планируется восстановить исторические объекты комплекса и создать современные спортивные зоны. На стадионе обновят футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом, оборудуют беговые дорожки, воркаут-площадки, зоны для сдачи норм ГТО, а также построят скейтпарк, каток, хоккейную коробку и корты для падела.

Креативная экономика Москвы

Москва стала ядром креативной экономики страны, на столицу приходится четверть всех занятых в этой отрасли в России. Развитием отрасли шесть лет занимается Агентство креативных индустрий Москвы. За это время реализовано более 430 проектов, поддержку получили свыше 22 тысяч предпринимателей.