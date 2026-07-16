Пять зон отдыха в Москве остаются пригодными для купания

В Москве доступны пять зон отдыха, которые соответствуют санитарным требованиям для купания. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила пресс-служба столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

© Вечерняя Москва

В ведомстве уточнили, что из открывшихся в начале купального сезона девяти зон отдыха функционируют пять зон с купанием: озеро Белое (ВАО), Путяевский пруд № 1 (ВАО), Серебряный бор-2 (СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО) и Пионерский пруд (ЦАО).

— В указанных зонах качество воды соответствует санитарным требованиям, — сказано в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Летний отдых у воды может нести скрытые угрозы. В теплой, прогретой солнцем воде начинается активное размножение сине-зеленых водорослей — цианобактерий, что приводит к так называемому цветению водоема. Токсины этих водорослей поражают печень и нервную систему. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, какими заболеваниями можно заразиться во время купания в цветущих водоемах и как это предотвратить.