Семь поездов в сообщении с Москвой изменят маршрут из-за ремонта в Пермском крае

В связи с восстановительными работами на перегоне Кишерть – Шумково Свердловской железной дороги семь поездов, следующих в Москву и из Москвы, изменят маршрут. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

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«В связи с проведением работ по восстановлению железнодорожного полотна на перегоне Кишерть – Шумково, деформировавшегося в результате аномальных осадков, ряд поездов проследует измененным маршрутом. Также не будет осуществляться посадка и высадка пассажиров на станциях: «Первоуральск», «Шаля», «Кунгур», – говорится в сообщении.

Уточняется, что через станции «Екатеринбург» – «Нижний Тагил» – «Чусовская» с выходом на основной маршрут на станции «Пермь» проследуют поезда №67 Абакан – Москва (отправлением 14 июля), №803 «Финист» Екатеринбург – Пермь (отправлением 16 июля), №9 Владивосток – Москва (отправлением 11 июля), №145 Челябинск – Санкт-Петербург (отправлением 16 июля).

При этом через станции «Чусовская» – «Нижний Тагил» с выходом на основной маршрут на станции «Екатеринбург» проследуют поезда №86 Москва – Серов (отправлением 15 июля), №70 Москва – Чита (отправлением 15 июля), №208 Москва – Омск (отправлением 15 июля), №110 Москва – Новый Уренгой (отправлением 15 июля), №10 Москва – Владивосток (отправлением 15 июля).

Также через станции «Пермь» – «Калино» – «Лысьва» с выходом на основной маршрут на станции «Кузино» проследует поезд №74 Санкт-Петербург – Тюмень (отправлением 15 июля).

Отмечается, что пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, обеспечиваются питанием и питьевой водой.