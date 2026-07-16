Тематическую «Тройку» по творчеству Сергея Есенина выпустили в Москве

Тематическую карту «Тройка», посвященную творчеству Сергея Есенина, выпустили в Москве. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Для оформления карты использована иллюстрация «Московский гуляка», отсылающая к Москве начала XX века — периоду творческого расцвета поэта. Выпуск новой «Тройки» реализован совместно с Московским государственным музеем С. А. Есенина.

Приобрести карту можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская», «Трубная» и МЦК «Измайлово», а также в интернет-магазине метро и на маркетплейсах, сообщает канал ведомства в МАКС.

До этого в Москве выпустили лимитированные брелоки с чипом карты «Тройка», украшенные фотографиями рек и озер России. На них изображены Баскунчак, Телецкое, Белое и Гусиное озера, а также река Татьянка.

Недавно виртуальной карте «Тройка» исполнилось два года. Сервис начал работу в мае 2024 года и стал цифровым аналогом физической транспортной карты. Выпустить виртуальную «Тройку» можно через приложение «Метро Москвы». Она работает на всех видах городского транспорта, включая метро, МЦК, МЦД, автобусы, электробусы и трамваи.