Собянин: Москва является ядром креативной экономики страны

Москва стала ядром креативной экономики страны. На столицу приходится четверть всех занятых в этой отрасли в России. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

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«Это один из самых быстрорастущих секторов в экономике города. С 2019 года его доля почти удвоилась — с 5,7 до 11 процентов, догнав по вкладу обрабатывающие производства», — написал Мэр Москвы.

По доле креативных индустрий в валовом региональном продукте Москва уже обгоняет Шэньчжэнь и почти достигла уровня Пекина, Лондона и Токио.

Шесть лет развитию направления помогает Агентство креативных индустрий (АКИ) Москвы. Благодаря ему реализовано более 430 проектов, поддержку получили свыше 22 тысяч предпринимателей.

Московский кластер видеоигр и анимации объединил более 60 резидентов. Это первая очередь креативного кластера «Сколково». В первом полугодии здесь выпустили два проекта, а всего в этом году планируется создать около 20. В ближайшее время откроется вторая очередь — кластер медиатехнологий.

Важной частью экосистемы кластера стал акселератор «Фабрика видеоигр». Его участники создали свыше 150 прототипов игр. Лучшие команды получили инвестиции и готовят выход своих продуктов на новые рынки.

Существуют и другие программы поддержки — это «Издательские сезоны», «Московские мастерские», «Дизайн-цех», «Арт-сезоны» и «Фабрика дизайна». Благодаря им столичные издательства заключают международные контракты, художники получают мастерские и площадки для выставок, а дизайнеры работают с культурными учреждениями и крупными компаниями.

Москва активно продвигает креативный бизнес за рубежом. С 2023 года при поддержке АКИ предприниматели заключили около 200 экспортных контрактов с партнерами более чем из 30 стран.

Кроме того, экспортеров столицы поддерживает и Московский экспортный центр . По его линии с 2019 года было организовано участие компаний из сферы креативных индустрий в 45 мероприятиях, по результатам которых было заключено 76 контрактов более чем в 20 странах.