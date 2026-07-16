Стадион "Крылья Советов" восстановят в Москве

Спорт приходит во все районы Москвы - город не только проводит тренировки и организует секции, но и создает для них качественную инфраструктуру. Строят новые спортплощадки и ФОКи, возрождают устаревшие пространства. На очереди возрождение стадиона "Крылья Советов" в районе Соколиная Гора. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, уже принято решение о его реконструкции.

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Напомню, на этом стадионе, построенном в 1934 году, долгие годы занимались спортом жители района, но со временем инфраструктура пришла в упадок. В 2024 году правительство Москвы выкупило стадион, чтобы восстановить старые спортивные зоны и построить новые. Обновить и превратить "Крылья Советов" в комфортное пространство для занятий самыми разными видами спорта планируется за два года.

Главное футбольное поле накроют искусственным покрытием и сделают подогрев, поставят теплые раздевалки для спортсменов, а для зрителей - удобные трибуны.

"Вокруг поля будет беговая дорожка, за воротами - воркаут-площадки и площадки для сдачи норм ГТО. Сделаем многофункциональный стадион с катком и хоккейной коробкой, скейт-парк, корты для падела", - написал Сергей Собянин.

Планируется отремонтировать и центр игровых видов спорта, танцевальный центр, грунтовые теннисные корты. На стадионе появятся тренажеры, спортивный инвентарь, будут проходить командные игры.

Зону отдыха с фонтаном, расположенную в парадной части, тоже полностью восстановят. Появятся на территории и павильон проката, кафе и зона отдыха.