19 июля в Московской области может потеплеть до +29 °С

Влияние антициклона будет повышать температуру в столичном регионе в ближайшие дни, рассказал в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Погода ожидается солнечная и без осадков. В пятницу и субботу температура в Москве будет подниматься до +24 °С, а по области находиться в пределах +22...+27 °С», — сообщил он.

По его словам, в воскресенье в Москве ожидается +26...+27 °С, а местами по области воздух может прогреться до +29 °С.

«В ночные часы ожидается температура в пределах +8...+13 °С. Ветер в пятницу будет дуть с севера — до 6—11 м/с. В субботу слабый ветер переменных направлений. В воскресенье подует ветер с юга — до 3—8 м/с», — отметил он.

Атмосферное давление будет незначительно падать — с 750 мм ртутного столба в пятницу до 747 мм в воскресенье, подытожил Ильин.

Ранее врач Владимир Болибок рассказал, что компоненты средств от солнца могут вызвать аллергию.