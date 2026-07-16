«Лето в Москве»: горожан приглашают на бесплатные занятия по йоге, фитнесу и шахматные турниры

Проект «Лето в Москве» предлагает горожанам всех возрастов широкие возможности для поддержания тонуса и активного долголетия. Бесплатные занятия проходят в разных районах столицы и доступны всем желающим.

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Йога и фитнес

В рамках проекта «Мой спортивный район» для москвичей организованы регулярные занятия йогой и фитнесом на открытых площадках столицы.

Групповые занятия по йоге проходят еженедельно по субботам в 11:45 в разных округах Москвы Участниками могут стать горожане в возрасте 16 лет и старше.

Тренировки организованы на городских площадках по следующим адресам:

— Очаково-Матвеевское — районный центр (РЦ) «Место встречи “Планета”», Нежинская улица, дом 11;

— Савеловский — РЦ «Место встречи “Прага”», улица Нижняя Масловка, дом 10;

— Коптево — РЦ «Место встречи “Рассвет”», улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 23;

— Левобережный — РЦ «Место встречи “Нева”», Беломорская улица, дом 16а;

— Бибирево — РЦ «Место встречи “Будапешт”», улица Лескова, дом 14;

— Алтуфьевский — РЦ «Место встречи “Марс”», Инженерная улица, дом 1;

— Бабушкинский — РЦ «Место встречи “Орион”», улица Летчика Бабушкина, дом 26;

— Преображенское — РЦ «Место встречи “Янтарь”», Открытое шоссе, дом 4, строение 1;

— Северное Измайлово — РЦ «Место встречи “София”», Сиреневый бульвар, дом 31;

— Кузьминки — РЦ «Место встречи “Высота”», улица Юных Ленинцев, дом 52;

— Марьино — РЦ «Место встречи “Экран”», Новочеркасский бульвар, дом 21а;

— Косино-Ухтомский — деловой центр «ТехноФлагман», Пехорская улица, дом 1б;

— Нагатинский Затон — РЦ «Место встречи “Орбита”», проспект Андропова, дом 27;

— Нагорный — РЦ «Место встречи “Ангара”», Чонгарский бульвар, дом 7;

— Царицыно — РЦ «Место встречи “Эльбрус”», Кавказский бульвар, дом 17;

— Коньково — РЦ «Место встречи “Витязь”», улица Миклухо-Маклая, дом 27а.

Для любителей более интенсивных нагрузок в рамках проекта «Мой спортивный район» организованы тренировки по фитнесу. Занятия проводятся для участников старше 18 лет по вторникам, четвергам и воскресеньям в 19:00, а также по субботам в 10:00. Тренировки проходят в парках и на спортплощадках во всех административных округах. Полный перечень адресов опубликован на официальном сайте проекта.

Шахматные турниры

Любителей интеллектуального досуга проект «Шахматный сквер» приглашает на соревнования, которые проходят каждые выходные. В программе предусмотрены четыре типа турниров:

— ветеранский для мужчин и женщин 1971 года рождения и старше, владеющих игрой с часами. Соревнование включает два этапа: 29 отборочных турниров и финал с участием 30 сильнейших шахматистов, набравших максимальное количество очков. Зарегистрироваться на первый этап можно на площадке в музее-заповеднике «Царицыно» в дни проведения игр с 10:30 до 10:50;

— открытый для всех желающих любителей шахмат независимо от возраста и уровня подготовки, умеющих играть с часами. Соревнование тоже проводится в два этапа: 29 отборочных турниров и финал среди 60 сильнейших игроков. Регистрация проходит в сквере у гостиницы «Метрополь», в сквере на Самотечном бульваре и в музее-заповеднике «Царицыно», начало в 14:00.

— детский для юношей и девушек не старше 16 лет, умеющих играть с часами. Соревнование проходит в два этапа: 29 отборочных турниров и финал с участием 30 сильнейших шахматистов, набравших максимальное количество очков. Регистрация проходит в сквере у гостиницы «Метрополь» с 10:30.

— парный для команд из двух человек без учета пола и возраста, умеющих играть с часами. Соревнование проходит в два этапа: 29 отборочных турниров и финал с участием восьми сильнейших пар, набравших максимальное количество очков. Регистрация проходит в Самотечном сквере, ее начало в 10:30.

Международный день шахмат

Международный день шахмат отмечают 20 июля. С этим видом спорта тесно связан Гоголевский бульвар. В этом сезоне в рамках проекта «Лето в Москве» шахматная тема вновь стала основой его ландшафтного оформления. Такая концепция выбрана неслучайно. Гоголевский бульвар — место, которое 70 лет связано с шахматами. В 1956 году здесь открылся Центральный шахматный клуб СССР, который стал центром притяжения для нескольких поколений любителей этой игры. Сегодня здесь работают Федерация шахмат России, Русская шахматная школа и Музей шахмат.

В этом году на бульваре установлены четыре тематические беседки с кашпо и скамейками — павильоны для настольной игры или уединенного отдыха. Вход со стороны станции метро «Кропоткинская» встречает посетителей двухметровыми шахматными фигурами, которые служат архитектурными доминантами оформления. Вдоль бульвара установлены фигуры поменьше, около метра высотой.

Клумбы и линии озеленения стилизованы в соответствии с темой шахмат: геометричные формы кашпо, четкая структура, контрастные посадки. Привлекает внимание горожан и гостей столицы тематическая фотозона в виде шахматной доски. Вечером подсветка оживляет ее черно-белые клетки, превращая прогулку в театральное действо.

Гоголевский бульвар — не только основное шахматное место города, но и удобная точка для начала прогулки по бульварам столицы. Кроме того, тут проходят тематические мероприятия. Например, на Гоголевском бульваре начался третий сезон проекта «Шахматные бульвары».

«Лето в Москве» — главное событие сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни столицы. Главная тема этого года — «Время быть вместе». Проект объединяет людей разных поколений вокруг общих ценностей, позволяет стать ближе не только с родными, но и со всем городом на прогулках, культурных и спортивных мероприятиях, благотворительных акциях, а также прямо рядом с домом во всех округах столицы.