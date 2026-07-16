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Синоптик Позднякова: в Москве с начала месяца выпало более 40% месячной нормы осадков

Вести Подмосковья

С начала июля 2026 года в Москве выпал 41% от месячной нормы осадков. Причем самым дождливым днем стало 12 июля. Жарким в столице были только два дня, при этом лишь 2 июля максимальная температура воздуха превысила 30 градусов (+30,4 градуса). Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на данные ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой.

В Москве с начала месяца выпало более 40% месячной нормы осадков
© РИА Новости

По словам специалиста, согласно данным метеостанции ВДНХ, по которой оценивается климат Москвы, первая половина июля оказалась на 1,1 градуса выше нормы, а средняя суточная температура воздуха составила 20 градусов.

«За 15 дней месяца только пять суток в Москве не было дождя совсем. И лето в целом пока идет с положительной аномалией температуры воздуха в один градус и количеством осадков близким к норме. Так что не будем ругать нынешнее московское лето», – отметила Позднякова.