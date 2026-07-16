В Москве с начала месяца выпало более 40% месячной нормы осадков

С начала июля 2026 года в Москве выпал 41% от месячной нормы осадков. Причем самым дождливым днем стало 12 июля. Жарким в столице были только два дня, при этом лишь 2 июля максимальная температура воздуха превысила 30 градусов (+30,4 градуса). Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на данные ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой.

По словам специалиста, согласно данным метеостанции ВДНХ, по которой оценивается климат Москвы, первая половина июля оказалась на 1,1 градуса выше нормы, а средняя суточная температура воздуха составила 20 градусов.