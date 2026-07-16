Ракова: «Московским чекапом» воспользовались более 700 тысяч горожан

Более 700 тыс. жителей Москвы за две недели открыли раздел программы «Московский чекап» в приложении «ЕМИАС.ИНФО», сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Базовое онлайн-анкетирование прошли свыше 250 тыс. человек. Благодаря проекту профилактическими обследованиями заинтересовались более 70 тыс. москвичей, которые прежде не обращались в городские поликлиники.

Расширенную диагностику прошли свыше 50 тыс. участников. Они смогли определить свой тип старения, при этом более чем у 800 человек выявили ускоренный биологический возраст.

Участникам с обнаруженными рисками направили персональные рекомендации и предложения пройти дополнительные обследования.

Познакомиться с возможностями программы и пройти экспресс-диагностику можно будет 18 и 19 июля в павильоне Московской медицины на VK Fest.

Ранее сообщалось, что Московская служба онкопсихологов за три года провела свыше 36 тыс. консультаций для пациентов с онкологическими заболеваниями и их близких.