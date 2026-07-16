Собянин сообщил о сбитых на подлете к Москве шести дронах

Средства противовоздушной обороны (ПВО) утром в четверг, 16 июля, ликвидировали на подлете к Москве несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Несколькими днями ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины на Московский регион погибли три человека, еще несколько получили ранения. Трагедия произошла в поселке Пионерский в Истре — трое местных жителей стали жертвами падения беспилотника.