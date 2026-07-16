На Ленинградском вокзале в Москве робот-пекарь начал печь блины

Робота-пекаря "Блиндозер", который сам умеет печь блины, установили на Ленинградском вокзале в Москве. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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"После масштабного обновления на Ленинградском вокзале создали современное городское пространство. Для комфорта пассажиров здесь работают кафе и вендинговые аппараты. Теперь к ним присоединился и робот-пекарь "Блиндозер", - сказал он.

"Блиндозер" самостоятельно за две-три минуты готовит блин из натуральных и свежих ингредиентов и подает его горячим в удобной упаковке. Робота расположили на втором этаже вокзала в зоне между залами ожидания. В меню блины без начинки, а также со сладкими и несладкими наполнителями.

Это уже 16-й аппарат сети, 15 других роботов расположены на станциях московского метро. С их локациями можно ознакомиться на Едином транспортном портале.