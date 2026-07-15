Интервалы движения увеличены на участке Люблинско-Дмитровской линии

На южном участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На южном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения для проверки состава», – говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендуют следить за объявлениями на станциях и в поездах, а также учитывать увеличенное время ожидания при планировании поездок.