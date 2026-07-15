Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 15 июля, поделился новостями из жизни столицы. Глава города рассказал о помощи Московского экспортного центра бизнесу и открытии связки между улицами Добролюбова и Складочной, а также присвоил имя академика Зильбера одной из улиц и открыл набережную между Шелепихинским и Белорусским мостами. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Помощь Московского экспортного центра бизнесу

Столичные предприниматели могут вывести свою продукцию на зарубежные рынки благодаря Московскому экспортному центру. Так, одна из московских компаний благодаря поддержке центра смогла наладить поставки напитков в Китай. Еще одна организация отправляет продукты здорового питания в Алжир.

Открытие связки между улицами Добролюбова и Складочной

Новая дорога соединила улицы Добролюбова и Складочную в Бутырском районе. Специалисты также реконструировали перекрестки на пересечении улицы Добролюбова с одноименными проездом и переулком, сделали тротуары и удобные подъезды к производственным объектам. Там также появились светофоры и велосипедные дорожки от Проектируемого проезда № 1051 до улицы Руставели.

Присвоение имени академика Зильбера одной из улиц

Сергей Собянин подписал постановление, в рамках которого безымянному проезду в районе Щукино на северо-западе столицы присвоено наименование — улица Академика Зильбера.

Ученый-микробиолог, создатель советской школы медицинской вирусологии академике Академии медицинских наук СССР Лев Зильбер родился в 1894 году в селе Медведь Новгородской губернии. В 1919 году он с успехом окончил медицинский факультет Императорского Московского университета.

Набережная между Шелепихинским и Белорусским мостами

Сергей Собянин открыл новую набережную «Западный порт», расположенную на правом берегу Москвы-реки между Шелепихинским и Белорусским мостами. Она стала частью масштабного проекта по созданию единого прогулочного пространства вдоль реки.