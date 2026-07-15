Во сколько обойдется самая дешевая свадьба в Москве

Почти все пары тратят на свадьбу больше, чем запланировали изначально, "окупить" праздник удается немногим, сказала НСН Евгения Лейбман.

Сегодня невозможно организовать хорошую свадьбу за 300 тысяч рублей, только алкоголь и еда обойдутся дороже. В Москве стоимость торжества начинается от миллиона рублей, заявила НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.

Почти треть россиян (31%) комфортным свадебным бюджетом считают 100-300 тысяч рублей. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на аналитиков сервиса «Альфа-деньги». Еще 29% готовы потратить на торжество 300-500 тысяч рублей, 23% — от 500 тысяч до миллиона рублей, 13% — больше миллиона, 3% — больше двух миллионов. Лейбман усомнилась в том, что за 300 тысяч рублей можно организовать хорошую свадьбу.

«Некоторое время назад была новость о том, что на свадьбу нужно минимум 280 тысяч рублей, не знаю, кто делал такие подсчеты. Я пыталась понять, что вообще можно сделать за эту сумму. Если свадьба проводится в кафе, а весь декор делается усилиями подружек невесты, мамы жениха и так далее, возможно, вы уложитесь в такую сумму. Но даже алкоголь и еда “съедят” почти весь этот бюджет. Обычно для свадьбы арендуется банкетная площадка, зал, есть какой-то депозит. Если мы говорим о среднем количестве гостей, например, о 50 приглашенных, даже если мы берем минимальное банкетное меню за 5000 рублей, это уже 250 тысяч рублей плюс 10% за сервис. Еще какой-то алкоголь должен быть. И это без учета фаты, нарядов, украшений, аксессуаров, торта, ведущего и так далее. В регионах цены, например, на ведущих и подрядчиков ниже, но не в сто раз. А если все слишком дешево, мне страшно представить качество подрядчиков», — сказала Лейбман.

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Собеседница НСН отметила, что некоторые пары организовывают такие свадьбы, которые можно окупить. При этом, по ее подсчетам, свадьба в Москву обойдется не менее, чем в миллион рублей.

«Есть категория пар (их не так много, но и не так мало), которые делают свадьбу для того, чтобы ее окупить за счет подарков. Если задача в этом, то, наверное, такой формат более-менее подходит. Но большинство пар делают торжество для себя и для близких и, безусловно, тратят гораздо больше, чем получают. Более того, часто гости просто дарят пустые конверты. Мне кажется, 300 тысяч — это стоимость свадебного ведущего в Москве. Пожалуй, миллион — самая минимальная планка при условии, что торжество проходит не в общем зале ресторана. Если речь идет о приличной свадьбе, то тут ценник начинается от двух миллионов рублей. Отмечу, что пятница и суббота — самые дорогие свадебные дни», — добавила она.

Большинство пар, по словам Лейбман, выходят за рамки заранее запланированного бюджета.

«Желание сэкономить есть всегда. Нет такого, чтобы хватило на все. Даже если бюджет больше 10 миллионов рублей, всегда хочется еще круче. Понятно, что мы всегда хотим уложиться в заданный бюджет, но чем больше бюджет, тем больше желаний: хочется подороже кольца, подороже аксессуары. Чаще всего пары выходят из любого бюджета. Сначала, безусловно, цены на свадьбу шокируют, с приставкой “свадебный” все часто становится в два-три раза дороже», — подытожила она.

Ранее Лейбман заявила, что многие известные фотографы берут деньги только за свое имя, а работают за них ассистенты. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».