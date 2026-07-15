На Москве-реке появилась новая набережная

Новая набережная Москвы-реки появилась на западе столицы. Променад у воды расположен на правом берегу, между Шелепихинским и Белорусским мостами. Открыл его сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

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Впрочем жители близлежащих домов официального открытия ждать не стали. Вышли погулять на новом благоустроенном пространстве. Встретившись с ними, мэр поинтересовался:

- Ну, как вам новая набережная?

- Очень красивая, очень понравилась. Ждем продолжения! Хотим с детьми гулять, бегать до Киевской! - Продолжим в этом году, - пообещал Собянин. - Сделаем до театра Петра Фоменко. И напротив будет еще две благоустроенных набережных - Шелепихинская и Карамышевская.

Радость горожан понять можно. Ведь еще недавно здесь за бетонным забором скрывалась промзона. А сейчас ни забора, ни напоминания о том, что пряталось за ним. Зато появились почти два километра велосипедных и пешеходных дорожек. Радует глаз свежестью зеленый газон, больше стало деревьев, кустарников и цветов - их высадили на площади почти 450 квадратных метров.

За счет подпорной стены из монолитных плит, устроенной на всем протяжении набережной, берег стал безопасным - ему больше не грозят оползни, размывы и обрушение грунта в акваторию Москвы-реки. В пешеходной близости от новой набережной находится причал "Береговой", где останавливаются речные электросуда, которые почти каждые 20 минут ходят по маршруту "Киевский - парк Фили". Значит, погуляв по новому променаду, в любой момент можно отправиться на водную прогулку, по самому первому маршруту регулярных речных трамвайчиков.

Но открывшаяся набережная - лишь часть масштабного проекта, который по словам мэра планируется реализовать. "В ближайшие годы большой участок правого берега Москвы- реки длиной порядка 7 километров, который на протяжении десятилетий был частью большой промзоны, станет новой комфортной городской набережной, - сказал Сергей Собянин. Всего же, отметил глава города, с 2011 года в Москве благоустроено 110 километров набережных или 55 процентрв береговой линии Москвы-реки в черте города.

Напомним, реконструкцию набережной между Шелепихинским и Белорусским мостами строители начали в 2023 году. Цель, которую город поставил перед ними, - создать комфортное общественное пространство для отдыха и прогулок у реки, непосредственно примыкающее к существующим и планируемым в этой части города жилым кварталам. Тогда же, в 2023 году, открылся первый участок проекта - от моста академика Королева до Шеоепихинского моста. И вот, открылся и второй… Впереди еще два: участок длиной 1,2 километра от Белорусского до Дорогомиловского моста, где и расположен театр Петра Фоменко и далее - от моста-паруса в створе Новозаводской улицы до моста Академика Королева - еще 4,4 километра. Полностью завершить проект планируется до конца 2028 года.

Общая протяженность всей береговой линии Москвы-реки составляет порядка 200 километров. Еще сравнительно недавно на ее большей части москвичи не могли даже подойти к воде, так как берега были заняты разными складами, коммунальными и промышленными зонами. А гранитные набережные, доставшиеся москвичам в наследство от советских времен, служили в основном дорогами для проезда автотранспорта. С помощью специальной городской программы по обустройству территорий, прилегающих к Москве-реке, властям удалось в корне изменить ситуацию. Так, в прошлом году в Коломенском появилась пешеходная набережная с променадом длиной 3,5 километра, который зимой преврашается в каток, преобразилась и Пушкинская набережная в Парке Горького - там на комфортном пространстве от Крымского до Андреевского моста москвичи и гости столицы могут найти для себя множество занятий.

В планах города - обустройство и других набережных - от Белорусского до Дорогомиловского моста, Крутицкой, Симоновской, Марка Шагала и других.