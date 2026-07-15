Карту «Тройка» с леопардовым окрасом выпустят в Москве

Совместно с Министерством природных ресурсов и экологии России Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы выпустил тематическую карту «Тройка», которую посвятили программе восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе. Об этом в среду, 15 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

© МАКС / Дептранс Москвы

По словам представителей Дептранса, в основу оформления карты лег особенный окрас одного из самых редких хищников России.

— Купить новую карту можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская», «Трубная» и МЦК Измайлово, в интернет-магазине метро, на маркетплейсах, — передает Telegram-канал ведомства.

29 июля в столице выпустили тематическую «Тройку» к Международному дню амурского тигра. Дизайн карты разработали совместно с центром «Амурский тигр». Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что карта с новым оформлением может привлечь внимание жителей и гостей столицы к сохранению популяции диких животных и заботе об окружающей среде.