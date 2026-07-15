Собянин открыл новую набережную между Шелепихинским и Белорусским мостами

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую набережную «Западный порт», расположенную на правом берегу Москвы-реки между Шелепихинским и Белорусским мостами.

Она стала частью масштабного проекта по созданию единого прогулочного пространства вдоль реки.

— По проекту мы дальше будем продлять эту набережную до Театра Фоменко. И напротив две набережные будут сделаны — Шелепихинская и Карамышевская, — заявил Собянин.

Реконструкция объекта началась в 2023 году и завершилась летом 2026-го. На набережной обустроили почти два километра пешеходных и велосипедных дорожек, оборудовали детскую и спортивную площадки, высадили газоны и цветники, а также возвели подпорную стену для укрепления берегового склона.

Проект «Западный порт» является частью создания семикилометровой благоустроенной набережной от моста-паруса на Новозаводской улице до Дорогомиловского моста. Полностью завершить работы планируется до конца 2028 года, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого глава города Сергей Собянин уточнил, что строительство велопешеходного моста через Москву-реку, связывающего Мневниковскую и Филевскую поймы, должно завершиться уже в конце 2026 года.