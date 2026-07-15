Карту «Тройка» на тему программы восстановления леопарда выпустили в Москве

В столице выпустили тематическую карту «Тройка», посвященную программе восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Вместе с Минприроды России выпустили тематическую карту «Тройка», которую посвятили программе восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в основу оформления лег особенный окрас одного из самых редких хищников страны. Купить новую карту можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская», «Трубная» и МЦК «Измайлово», в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

Ранее «Известия» сообщали, что до конца 2026 года оплата по биометрии начнет работать на всех маршрутах Московских центральных диаметров.