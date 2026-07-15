Собянин открыл новую набережную между Шелепихинским и Белорусским мостами

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую набережную на правом берегу Москвы-реки между Шелепихинским и Белорусским мостами, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«По проекту мы дальше будем продлять эту набережную до Театра Фоменко (до Дорогомиловского моста – прим. Агентства «Москва»). И напротив две набережные будут сделаны – Шелепихинская и Карамышевская», – сказал Собянин в ходе общения с горожанами, прогуливающимися по новой набережной.

Он добавил, что по итогам реализации проекта будет создано единое прогулочное пространство вдоль реки.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, реконструкция набережной была начата в 2023 году и завершена летом 2026 года. В ходе нее обустроено 1,9 км пешеходных и велосипедных дорожек, установлены детская и спортивная площадки, уложен газон на площади 1 га и высажено 450 кв. м цветников.

Важной частью проекта стало устройство подпорной стены на всем протяжении набережной. Конструкция возведена из монолитных железобетонных изделий, что обеспечивает удержание берегового склона – предотвращает оползни, размыв и обрушение грунта в акваторию Москвы-реки.

Создание набережной является частью масштабного проекта по созданию единой благоустроенной набережной от моста-паруса в створе ул. Новозаводская до Дорогомиловского моста общей протяженностью 7 км.

К настоящему времени уже реализовано два из четырех этапов – 1,4 км. В работе находятся участки от Белорусского до Дорогомиловского мостов протяженностью 1,2 км и от моста-паруса в створе ул. Новозаводская до моста Академика Королева длиной 4,4 км. Завершить проект планируется до конца 2028 года.

Всего, начиная с 2011 года, приведено в порядок около 110 км набережных, включая практически все исторические гранитные набережные в центре города.