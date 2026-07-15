На двух речных маршрутах Москвы подорожал проезд

Стоимость проезда на двух речных маршрутах Москвы — 1-м и 4-м — повысилась с 15 июля, сообщил столичный Дептранс.

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Стоимость одной поездки на электросудне по «Тройке» теперь составит в будни 400 рублей вместо 330. В выходные и праздники поездка подорожает с 500 до 700 рублей. При оплате банковской картой или СБП стоимость проезда составит 450 рублей вместо 380 в будни и 750 рублей вместо 550 в выходные и праздничные дни.

При оплате по биометрии поездка обойдется в 300 рублей в будни и 600 рублей в выходные.

Проезд на 2-м и 3-м маршрутах не подорожает, указали в Дептрансе. Там также напомнили, что поездки на всех маршрутах электросудов включены в билеты «Единый» на 30, 90 и 365 дней, а проезд для детей до 7 лет бесплатный.

Также с 15 июля открылся дополнительный причал «Киевский» на 4-м речном маршруте.

Ранее сообщалось, что в Москве пассажиры совершили более 3,7 миллиона поездок на речных электросудах с момента запуска первого регулярного маршрута.