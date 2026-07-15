Собянин присвоил имя академика Зильбера одной из улиц на северо-западе Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 15 июля, подписал постановление, в рамках которого безымянному проезду в районе Щукино на северо-западе столицы присвоено наименование — улица Академика Зильбера.

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Ученый-микробиолог, создатель советской школы медицинской вирусологии академике Академии медицинских наук СССР Лев Зильбер родился в 1894 году в селе Медведь Новгородской губернии. В 1919 году он с успехом окончил медицинский факультет Императорского Московского университета.

В 1920-1930-е годы он работал в подразделениях микробиологии Наркомздрава СССР — тогда же Зильбер руководил ликвидацией вспышек брюшного тифа, чумы, оспы в разных российских регионах.

Кроме того, ученый стоял во главе дальневосточной экспедиции по изучению инфекционного заболевания центральной нервной системы, в ходе которой была выяснена природа болезни — клещевого энцефалита, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

До этого глава города также сообщил, что новая дорога соединила улицы Добролюбова и Складочную в Бутырском районе. Специалисты также реконструировали перекрестки, сделали тротуары и удобные подъезды к производственным объектам.