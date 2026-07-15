Дополнительный причал Киевский появился на четвертом регулярном речном маршруте

15 июля заработал дополнительный плавучий причал Киевский на четвертом маршруте электросудов.

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Это 25-я пристань в системе регулярного речного электротранспорта Москвы, отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать круглогодичное регулярное речное движение. Для четвертого маршрута мы заранее планировали строительство дополнительного причала Киевский. С его открытием поездки пассажиров станут еще комфортнее. Кроме этого, до конца года откроем новые остановки на причалах Воробьевская Набережная и Новодевичьи Пруды. Олимпийский комплекс “Лужники”, природный заказник “Воробьевы горы”, Новодевичий монастырь и другие объекты на разных берегах Москвы-реки получат удобную связь», — рассказал Максим Ликсутов.

Открытие пристани разграничит потоки судов, следующих по регулярным и прогулочным маршрутам. Диаметр причала-шайбы составляет 10 метров, он может вместить около 40 человек.

Действующий причал, располагающийся ближе к Бородинскому мосту, теперь обслуживает только первый регулярный речной маршрут. Новый — только для четвертого маршрута — расположился южнее, ближе к пешеходному мосту. Вход к электросудам четвертого маршрута перенесен к новому причалу, к судам первого остается на прежнем месте. Посадка и высадка пассажиров будут еще удобнее. Сориентироваться помогут навигационные указатели: причал для первого маршрута будет слева, а для четвертого — справа.

До конца текущего года в столице планируют открыть еще два причала на четвертом маршруте и один — на третьем.

Регулярный речной маршрут

В 2023 году в столице возродили регулярное движение по Москве-реке. 20 июня Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по первому круглогодичному регулярному маршруту электросудов. Сегодня в столице работают уже четыре регулярных маршрута: Киевский — Парк «Фили», ЗИЛ — Печатники, Новоспасский — ЗИЛ и Лужники — Киевский.

Москва первой в мире запустила круглогодичный регулярный речной транспорт. Он не имеет аналогов. Инновационные электросуда стали востребованными среди москвичей и гостей столицы: с 2023-го на них совершили свыше 3,9 миллиона поездок. Регулярные речные маршруты связывают районы и округа, жилые комплексы, бизнес-центры и точки притяжения. Их интеграция в единую сеть с наземным и рельсовым транспортом, организация транспортно-пересадочных узлов обеспечивают новые и удобные варианты поездок для москвичей.

Современные причалы позволяют принимать до двух судов одновременно. Некоторые из них могут заряжать транспорт прямо во время стоянки. Для пассажиров обустроены комфортные зоны ожидания с диванами, санузел, приспособленный в том числе для матерей с детьми и маломобильных граждан. Всю необходимую информацию горожане и гости столицы могут уточнить у дежурного оператора в павильоне причала.

Проход на посадку осуществляется через турникеты с яркой цветовой подложкой и большим шрифтом на экранах. Они российского производства и разработаны специально для причалов. Турникеты короче и тоньше аналогов, установленных в метро, поэтому пройти через них еще проще.

Электросуда полностью российской сборки, вся инфраструктура для них экологична, они имеют нулевой выброс вредных веществ. В салоне установлены информационные экраны, USB-слоты для зарядки телефонов, работает бесплатный вайфай, предусмотрены площадки для перевозки велосипедов. Каждое электросудно, в зависимости от серии производства, вмещает от 50 до 56 человек, есть места для маломобильных пассажиров. Кроме того, все московские электрические суда ледового класса «лед 20». Эта высокая категория позволяет ходить им самостоятельно по мелкобитому льду толщиной до 20 сантиметров.

До конца года столичный электрофлот пополнится еще восемью судами, которые построят уже в столице — на Московской верфи. Новые электросуда типа «Москва 1.0» станут продолжением модернизированной версии, которая вышла на линию в прошлом году. В ней для удобства пассажиров увеличили количество мест (с 50 до 56), обновили информационные экраны, а также применили новые технологические решения в освещении салона и системе климат-контроля.

Первые четыре электросудна производства Московской верфи спустили на воду 26 мая текущего года. В торжественной церемонии приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Савельев, Мэр Москвы Сергей Собянин и Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин.

К концу 2026-го флот регулярного речного электротранспорта будет состоять из 39 инновационных судов, а к 2030-му их станет уже около 60. Планируется, что к этому времени в столице заработает до семи маршрутов регулярного речного электротранспорта.

Маршрут № 1 Киевский — Парк «Фили»

Протяженность первого маршрута — более 12 километров. Он связал Киевский вокзал с парком «Фили», расположенным на правом берегу Москвы-реки в центре огромной зеленой зоны — популярного места отдыха. Сейчас на нем открыты девять причалов.

После его открытия в 2023-м в рамках первого этапа суда начали курсировать по маршруту Киевский — Сердце Столицы. Первоначально на нем были открыты шесть причалов: Киевский, Трехгорный, Сити — Центральный, Сити — Багратион, Кутузовский и Сердце Столицы. 6 июня 2024 года Мэром Москвы первый маршрут был продлен практически в два раза. На нем появились два новых причала: Парк «Фили» и Береговой, а маршрут получил новое название «Киевский — Парк “Фили”».

Маршрут № 2 ЗИЛ — Печатники

Протяженность второго маршрута ЗИЛ — Печатники — более 11 километров. Он объединил развивающиеся жилые кварталы юга и юго-востока столицы. Сейчас на нем работают девять причалов.

29 сентября 2023-го Сергей Собянин открыл второй маршрут ЗИЛ — Печатники длиной девять километров с причалами ЗИЛ, Автозаводский Мост, Кленовый Бульвар, Южный Речной Вокзал, Нагатинский Затон и Печатники.

Через год на двух маршрутах открыли сразу четыре причала: на первом — Краснопресненский Парк, на втором — Нагатинский, Затон Новинки и Коломенскую Набережную.

Маршрут № 3 Новоспасский — ЗИЛ

20 июня 2025-го Сергей Собянин в режиме видеоконференции запустил третий регулярный маршрут Новоспасский — ЗИЛ. Его протяженность — более пяти километров. Он связывает районы Даниловский, Таганский, Южнопортовый, Замоскворечье и включает шесть остановок, в том числе четыре новых причала: Новоспасский, Дербеневскую Набережную, Торпедо, Симоновский. Причал Автозаводский Мост становится частью нового маршрута, а причал ЗИЛ теперь является конечной остановкой не только второго, но и третьего маршрута. Таким образом, у пассажиров появилась возможность делать быстрые пересадки и экономить время в пути, выбирая новые варианты передвижения по реке.

Кроме того, одновременно на маршруте № 2 ЗИЛ — Печатники открыли новый причал Московская Верфь, расположенный рядом с новой верфью в Нагатинском затоне.

Вместе с запуском третьего маршрута на линию вышли шесть модернизированных электросудов: «Бусинка», «Десна», «Очаковка», «Чечера», «Ходынка» и «Корюшка». В сентябре флот пополнили еще два — «Пехорка» и «Люберка», а в ноябре — «Самородинка» и «Рудневка».

Благодаря работе электросудов более 1,8 миллиона человек, проживающих в 22 районах Москвы, получили доступ к новому виду транспорта. В этом году также планируется продлить маршрут № 3 на 1,5 километра, когда откроется причал Красные Холмы на Космодамианской набережной.

Маршрут № 4 Лужники — Киевский

7 июня 2026-го Сергей Собянин объявил о начале движения электросудов по четвертому регулярному речному маршруту Лужники — Киевский. Его протяженность — около пяти километров. Он связал три района в центре и на западе столицы — Хамовники, Раменки и Дорогомилово. Первоначально на нем открыты два причала.

Благодаря ему общая протяженность маршрутов увеличилась почти до 34 километров. За три года этот показатель вырос в пять раз. До конца года на маршруте откроют еще две новых остановки на причалах Воробьевская Набережная и Новодевичьи Пруды, а также дополнительный причал Киевский. Время в пути составит около 40 минут.