Выставку о герое Севастополя представят в Музее Победы ко Дню ВМФ

24 июля в Музее Победы представят выставку, посвященную подвигу 30-й береговой бронебашенной батареи Черноморского флота и ее командиру — майору Георгию Александеру.

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Новая экспозиция откроется в рамках проекта «Семейные реликвии» и будет приурочена ко Дню ВМФ.

— Во время обороны Севастополя 30-я береговая батарея на протяжении долгих месяцев сковывала подразделения противника, не давая им войти в город. Первые залпы по врагу батарея сделала 30 октября 1941 года и героически держалась до 26 июня 1942 года, находясь под обстрелом с моря, с суши, под бомбежкой с воздуха. В июне 1942 года в жесточайших боях с немецкими захватчиками значительная часть личного состава батареи погибла. Вместе с оставшимися бойцами Георгий Александер предпринял попытку выйти из окружения, но был схвачен врагом. Его пытали в застенках гестапо Симферопольской тюрьмы. За отказ сотрудничать с врагом Александер был расстрелян, — рассказали в Музее Победы.

На выставке представят предметы, найденные на месте гибели батареи, в том числе «рубашку» гранаты и осколок снаряда. Среди экспонатов — фотографии героя, а также агитационные материалы, рассказывающие о его подвиге. Например, выпущенные в 1942 году брошюра «Блокнот агитатора № 19» и плакат «Будьте мужественны, стойки и непоколебимы в бою с врагом, как славные гвардейцы артиллеристы, герои обороны Севастополя!», где описывается подвиг батареи Александера. Среди уникальных реликвий — фронтовое письмо Георгия Александера своей жене. Она стало последним из отправленных Георгием Александровичем своей супруге, в нем он пишет: «Во имя нашей Родины я готов отдать свою жизнь, но отдать её не просто. Пусть прежде лягут мертвыми их груды озверелых фашистов, их танков, пушек и машин. Но все равно, каким бы яростным он зверем не был, ему наш город не видать». На протяжении долгих лет письмо бережно хранилось в семье героя, а затем было передано в Музей Победы дочерью Георгия Александера Татьяной.

Посмотреть выставку можно будет до 6 августа 2026 года.