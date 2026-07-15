Движение городского транспорта ускорили на дублере проспекта Вернадского в Москве

На дублере проспекта Вернадского ускорили движение городского транспорта и сократили время проезда для автомобилистов на 20 процентов. Об этом в среду, 15 июля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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Раньше перед перекрестками с улицами Кравченко, Марии Ульяновой и Раменским бульваром было по две полосы движения: выделенная полоса для городского транспорта и одна для автомобилей. В пиковые часы возникали задержки, особенно для поворачивающих водителей.

По проекту специалистов на трех перекрестках обустроили по три полосы движения: выделенную полосу для городского транспорта, отдельную полосу для движения прямо, отдельную полосу для поворота направо или налево. Это позволило разделить транспортные потоки, сохранить приоритет наземного городского транспорта и сделать проезд перекрестков более удобным и безопасным.

Заммэра уточнил, что по участку проходят маршруты 113, 138, 150, 266, 394, 934 и 938.

— На дублере проспекта Вернадского перераспределили полосы движения на трех перекрестках, при этом сохранили приоритет для автобусов и электробусов. Благодаря изменениям пропускная способность участка выросла на 15 процентов, средний уровень загруженности снизился с семи до шести баллов, а время проезда сократилось на 20 процентов. Ежедневно этим участком пользуются около 15 тысяч автомобилистов, — заключил Максим Ликсутов.

Кроме того, с 18 июля в трех округах Москвы начнут работать новые выделенные полосы для общественного транспорта. По ним будут курсировать семь автобусных маршрутов.