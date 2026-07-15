Собянин сообщил об открытии дороги-связки между улицами Добролюбова и Складочной

Новая дорога соединила улицы Добролюбова и Складочную в Бутырском районе. Об этом в среду, 15 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Специалисты также реконструировали перекрестки на пересечении улицы Добролюбова с одноименными проездом и переулком, сделали тротуары и удобные подъезды к производственным объектам. Там также появились светофоры и велосипедные дорожки от Проектируемого проезда № 1051 до улицы Руставели.

— С открытием дороги появилась дополнительная связь между Третьим транспортным кольцом и Огородным проездом с выездом на Алтуфьевское шоссе; снизилась нагрузка на улицы Сущевский Вал, Бутырский Вал и Шереметьевскую; созданы альтернативные маршруты для автомобилистов и городского транспорта, — написал мэр в своем канале в МАКС.

Ранее Собянин сообщил, что более пяти километров дорог будет построено в Краснопахорском районе для обслуживания промышленного кластера. Благодаря этому появится связь с ближайшими населенными пунктами ТиНАО, с Подольском, а также с четырьмя линиями рельсового каркаса.

До этого глава столицы сообщил, что специалисты преобразуют бывшую промзону Огородный Проезд — там появятся жилые и образовательные комплексы, а также технопарк. Реорганизация затронет территорию, площадь которой превышает 330 гектаров.