В Москве объявлен «желтый» уровень опасности

В столице в четверг, 16 июля, будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«Ветер. Период предупреждения с 9:00 16 июля до 21:00 16 июля. Днeм 16 июля местами ожидается усиление северного ветра в порывах до 17 м/с», – говорится в сообщении.

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

Как отмечается, аналогичное предупреждение будет действовать и в Московской области.