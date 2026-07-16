Несущий в Москву теплую и сухую погоду антициклон будет действовать трое суток

Европейский антициклон, несущий в Московский регион теплую погоду без осадков, имеет ресурс на трое суток. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"В пятницу и выходные характер погоды в столичном регионе определит антициклон, который движется из Европы, его ресурсы рассчитаны на три дня, до окончания недели", - сказали синоптики.

Они отметили, что в этот период на фоне малооблачной погоды осадков не ожидается. "Суточный ход температуры будет большим: ночи пока еще останутся бодрящими для лета, а днем будет отмечаться хороший прогрев", - подчеркнули в Гидрометцентре РФ.

Так, согласно последним прогностическим данным, предстоящей ночью температура воздуха в Москве составит около 8-10 градусов выше нуля, в центре города - до плюс 13 градусов. В Подмосковье столбики термометров покажут до плюс 10 градусов.

"Днем в пятницу воздух прогреется до плюс 22-23 градусов>, - пояснили ТАСС в Гидрометцентре РФ. В ночь на 18 июля уже теплее: ночью до 11 градусов выше нуля, днем - в Москве и области до плюс 27 градусов. "В воскресенье в ночные часы столбики термометров покажут до плюс 12 градусов, а днем в столице 27-29 градусов выше нуля, в Подмосковье - от 24 до 29 градусов тепла", - заметил собеседник агентства.

Тем временем, возникший над Балтийским морем циклон начнет перемещаться на северо-восток, из-за чего фронтальный раздел 20 июля приблизится к столичному региону. "Погода останется очень теплой, однако станет больше облаков и возрастет вероятность дождей", - рассказали в Гидрометцентре РФ. В частности, в первый день новой недели местами пройдет небольшой дождь. Ночью метеорологи ожидают 12-17 градусов тепла, днем - до плюс 22-27 градусов. Небольшие осадки на фоне облачной с прояснениями погоды ожидаются и 21 июля.