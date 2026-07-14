Синоптик Голубев исключил аномальную жару в Москве до конца июля

Аномальной жары в Москве и Московской области не предвидится до конца июля, температура останется комфортной и типичной для этого месяца — до +28 °C с местными кратковременными осадками. Об этом 14 июля сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александр Голубев, передает РИА Новости.

© Парламентская газета

По его словам, с пятницы по воскресенье столбики термометров будут колебаться в пределах +23…+28 °C, при этом существенных осадков не ожидается.

В начале следующей недели в понедельник и вторник воздух может прогреться до +27-28 °C, а затем возможен небольшой спад температуры. Местами пройдут кратковременные дожди, но они не затянутся.

Голубев отметил, что суммарно за последние 13 дней накопленные положительные температуры составили примерно на 1 °C выше нормы, поэтому в целом до конца июля температура в столичном регионе будет в пределах климатической нормы или слегка выше нее, без резких похолоданий и экстремальной жары.

Между тем в прошедшие выходные в Москве прошли сильные ливни. Как отметил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в Центральной России в субботу выпала месячная норма осадкоа, а в Подмосковье — 52% от нормы июля.

Между тем некоторые СМИ распространяли информацию о том, что в Москву в ближайшие дни могут прийти настоящие смерчи. Однако, как выяснила «Парламентская газета», на данный момент условий для их формирования нет, о чем сообщили эксперты-метеорологи.