Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 14 июля, поделился новостями из жизни столицы. Глава города рассказал о юбилее портала mos.ru, выборе названий для поездов ЭП2Д и ЭП2ДМ, а также о завершении строительства школы в Ново-Переделкине. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Юбилей портала mos.ru

Порталу mos.ru исполнилось 15 лет. За это время жители столицы воспользовались городскими цифровыми услугами и сервисами более 6,3 миллиарда раз, а с начала 2026 года число обращений превысило 615 миллионов.

Выбор названий для поездов ЭП2Д и ЭП2ДМ

Москвичам предложили выбрать название для городских поездов серий ЭП2Д и ЭП2ДМ. Голосование стартовало в проекте «Активный гражданин». Новые названия продолжат традицию, благодаря которой современные поезда уже получили имена «Иволга» и «Ласточка». Среди предложенных вариантов для новых составов — «Грач», «Скворец», «Королек» и «Лазоревка». При желании участники могут предложить собственный вариант.

Завершение строительства школы в Ново-Переделкине

Сергей Собянин встретился с будущими педагогами, родителями и учениками новой школы, строительство которой в районе Ново-Переделкино завершилось в 2026 году. Четырехэтажный учебный корпус на улице Лукинской рассчитан на 550 учеников 6–11-х классов. Здание площадью 8,4 тысячи квадратных метров построено по индивидуальному проекту в рамках адресной инвестиционной программы.