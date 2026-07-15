Повысилась стоимость проезда на двух речных маршрутах Москвы

На 1-м и 4-м речных маршрутах Москвы подорожал проезд. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

Теперь стоимость одной поездки на электросудне по "Тройке" составит в будни 400 рублей вместо 330. В выходные и праздники поездка подорожает с 500 до 700 рублей. При оплате банковской картой или СБП стоимость проезда составит 450 рублей вместо 380 в будни и 750 рублей вместо 550 в выходные и праздничные дни.

"При оплате по биометрии поездка обойдется в 300 рублей в будни и 600 рублей в выходные", - сообщает пресс-служба дептранса.

При этом проезд на 2-м и 3-м маршрутах не подорожает.

Как ранее сообщал департамент транспорта, с запуска речного транспорта совершили более 3,7 миллиона поездок.

Кстати, как сообщает комплекс городского хозяйства, капитально отремонтировали два пассажирских причала "Сити-Центральный" и "Андреевский".