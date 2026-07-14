На западе столицы благоустроят более 80 спортивных пространств

В Западном административном округе (ЗАО) в этом году модернизируют более 80 спортивных площадок и катков. Часть объектов уже сдана в эксплуатацию.

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Об этом рассказал депутат Государственной Думы Евгений Попов.

— В этом году обновление коснется 70 спортивных площадок, а также 11 катков в Западном административном округе Москвы. Один из объектов, который уже модернизируют, — каток с искусственным льдом в природном заказнике «Долина реки Сетунь» в районе Дорогобужского моста в Можайском районе. Здесь заменят систему охлаждения и заливки льда, бортовые ограждения по периметру арены, оснастят объект системой видеонаблюдения, реконструируют помещение для хранения инвентаря. Эта спортивная арена остается одной из точек притяжения в районе, а после ее обновления занятия спортом здесь станут еще комфортнее. Развитие спортивной инфраструктуры остается одним из приоритетов Москвы. С 2011 года в столице построили свыше 350 спортивных объектов, в числе которых 150 современных спортивных комплексов, — сказал Попов.

В рамках благоустройства текущего года на западе столицы обновили оборудование спортплощадки во дворе дома 38, корпус 3 на Можайском шоссе, а также зон для настольного тенниса и занятий гимнастикой на брусьях на улице Говорова, дом 8, корпус 1, 2 и 3. Уличные тренажеры и гимнастические комплексы установили на площадке по адресу: улица Говорова, дом 12, а также на улице Толбухина, дом 7, корпус 1. На Беловежской улице (дом 39, корпуса 3 и 4) приводят в порядок хоккейную коробку. По информации префектуры ЗАО, также обновят площадки для занятий физкультурой на улице Большая Очаковская, дом 12, корпуса 1–7, и на улице Барклая, дом 16, корпус 2. Обновляют спортивные площадки и в других локациях на западе Москвы.

Как сообщалось ранее, в 2025 году в столице обустроили более 800 спортивных локаций, среди которых порядка 50 футбольных полей и 140 площадок для настольного тенниса, свыше 10 современных скейт-парков и других многофункциональных зон. Также за прошлый год специалисты возвели 41 спортивное сооружение, в том числе спорткомплекс «Западный» на Чоботовской улице в районе Ново-Переделкино в ЗАО. В трехэтажном здании расположены несколько залов — гимнастический, универсальный, а также зал с бросковыми хоккейными зонами. В комплексе тренируются около 500 воспитанников спортшколы олимпийского резерва «Запад», которые занимаются художественной гимнастикой, греко-римской борьбой и хоккеем.

Развитие спортивной инфраструктуры продолжается и в этом году. За первые пять месяцев 2026 года возвели 8 спортивных объектов. Помимо обновления воркаут-зон во дворах и парках, обустраивают современные спортивные пространства для школьников. В этом году планируют привести в порядок 515 площадок с безопасным покрытием и современным оборудованием. Среди них — беговые дорожки, площадки для баскетбола, волейбола, футбола, гимнастики и сдачи норм ГТО.