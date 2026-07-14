Собянин объявил о завершении строительства школы в Ново-Переделкине

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 14 июля, встретился с будущими педагогами, родителями и учениками новой школы в районе Ново-Переделкино, строительство которой завершилось в 2026 году.

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Четырехэтажный учебный корпус на улице Лукинской рассчитан на 550 учеников 6–11-х классов. Здание площадью 8,4 тысячи квадратных метров построено по индивидуальному проекту в рамках адресной инвестиционной программы.

В школе оборудованы учебные кабинеты, обеденный зал с пищеблоком, актовый зал, большой и малый спортивные залы, медиатека, студия хореографии и ИТ-полигон с зонами 3D-моделирования, робототехники и прототипирования. Часть помещений оснащена трансформируемыми перегородками, что позволяет менять формат пространства под разные задачи.

Новый корпус войдет в состав школы № 1238 и примет первых учеников 1 сентября 2026 года. Здесь будут реализовываться городские проекты предпрофессионального образования: «Психолого-педагогический класс в московской школе», «Медицинский класс в московской школе» и «Естественно-научная вертикаль».

— Постарались, чтобы она вам понравилась, новая школа. Она сделана по самым последним стандартам. Здесь есть все: и медиатека, и первоклассные спортивные залы, профильные кабинеты, медицинские классы, — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Мэр столицы также осмотрел обновленное здание школы № 285 в районе Южное Медведково на северо-востоке столицы. Она начнет свою работу с 1 сентября. По его словам, всего в 2026 году планируется завершить реконструкцию еще 100 образовательных учреждений.