За сдачу вторсырья вновь можно получить баллы городской программы «Миллион призов»

Москвичи вновь могут получить баллы городской программы лояльности «Миллион призов» за сдачу вторсырья. Как сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, такая возможность открылась на сайте проекта «Город заданий».

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Участникам проекта доступны два задания. В первом из них нужно подготовить от трех до пяти пластиковых или стеклянных емкостей и опустить их в специальные желтые или зеленые контейнеры-колокола. Чтобы подтвердить выполнение, пользователю необходимо отметить геопозицию в отчетной форме мобильного приложения «Город заданий», сделать фотографии и видеозапись, а затем завершить заполнение отчета.

Второе задание предполагает подготовку и сдачу не менее пяти видов вторсырья в городской экоцентр столичного регионального оператора АО «Экотехпром». Это могут быть пластиковые бутылки и контейнеры, макулатура, алюминиевые банки, консервные банки, блистеры от лекарств и другие предметы. Порядок действий в приложении аналогичный: участнику также необходимо отметить геопозицию, сделать подтверждающие снимки и видеозапись, после чего отправить отчет.

Подобные миссии впервые появились в проекте в конце прошлого года, а этой весной вновь стали доступны пользователям. Москвичи выполнили уже более 22 тысяч таких заданий.

Обе миссии размещены под тегом #Экология. Там же можно найти задание по сдаче батареек на переработку. Подробные условия участия опубликованы на сайте. Количество мест ограничено.

За успешное выполнение заданий участникам начисляют 550 или 590 баллов городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно использовать для получения разнообразных товаров и услуг организаций-партнеров, а также направить на благотворительность. Участники программы могут выбрать варианты применения городских баллов в специальных категориях на сайте «Миллион призов».

Проект «Город заданий» появился в январе 2022 года. Он позволяет москвичам контролировать работу городских служб, участвовать в экологических, культурных, спортивных и других мероприятиях. Жители столицы уже выполнили более 3,7 миллиона заданий.

Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

Кроме городского экоцентра АО «Экотехпром», в столице действует сеть пунктов приема вторичных материалов «Экоточки Москвы».

«Экоточки Москвы» — это городской проект, созданный для приема ненужных вещей с помощью специальных контейнеров и пунктов сбора. Такие точки размещены вблизи жилых домов, в парках, у торговых центров и в других общественных местах. Сегодня в столице действует уже более 840 подобных пунктов. Их адреса опубликованы на сайте проекта.

В любую точку можно принести пластиковые крышки, батарейки, блистерные упаковки, одежду, текстиль, а также ненужную бытовую технику, книги и игрушки. Основная цель — снизить нагрузку на окружающую среду и бережнее использовать ресурсы. Все собранные вещи поступают на переработку через партнерскую сеть, работу которой курирует Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Одежда и текстиль распределяются по нескольким направлениям. Вещи в хорошем состоянии передаются нуждающимся или поступают в благотворительные магазины и секонд-хенды. Из непригодных для носки материалов изготавливают ветошь для уборки, подстилки для животных в приютах, а также перерабатывают их в техническое волокно, из которого производят матрасы, утеплители, спортивный инвентарь и рабочую одежду.

Часть собранной литературы отправится в сельские библиотеки по всей России. Другие книги поступят в продажу на вторичный рынок. Экземпляры, которые нельзя использовать по назначению, передадут на переработку.

Проект «Экоточки Москвы» начал работу в конце 2024 года. Он помогает привить культуру повторного использования вещей. Так город сокращает количество отходов и развивает экономику замкнутого цикла в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Подробнее о национальных проектах и вкладе Москвы можно узнать на специальной странице.

Найти ближайший пункт приема ненужных вещей можно на интерактивной карте портала Правительства Москвы — достаточно выбрать категорию и удобную точку.