Оплата по биометрии заработала на станциях МЦД-2

На турникетах станций второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) заработала оплата проезда по распознаванию лица. К системе подключили по одному турникету на вход и выход.

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Их обозначили специальными стикерами на створках и под камерами.

«Сервис оплаты проезда по биометрии заработал на 118 проходах 25 станций МЦД-2. Москва занимает первое место в мире по количеству видов транспорта, где доступна оплата по биометрии. Она работает на всех турникетах всех станций метро и МЦК, аэроэкспресса, речных регулярных маршрутов, на МЦД-1, МЦД-4, а теперь и на МЦД-2. До конца года возможность оплаты по биометрии появится на МЦД-3. С момента запуска сервисом воспользовались 225 миллионов раз. По поручению Мэра Москвы мы внедряем только лучшие российские платежные решения», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Подключиться к сервису, который реализован совместно с ВТБ, можно в приложении «Метро Москвы». Во время регистрации нейросеть преобразует фото пользователя в обезличенный набор символов. Его нельзя расшифровать обратно в изображение или связать с конкретным человеком.

В момент прохода через турникет специальная технология «Лайвнес» отличает живого человека от фото или видео. Она анализирует мимику и любые движения пассажира.

Серверы находятся на территории России. Система имеет банковский уровень защиты, все данные надежно зашифрованы.

На МЦД система оплаты по биометрии работает так же, как и на других видах транспорта. Если пассажир уже зарегистрирован в приложении «Метро Москвы», повторная регистрация не требуется. Новым пользователям после однократной регистрации в сервисе достаточно взглянуть в камеру на турникете. На станциях без турникетов для начала и завершения поездки нужно приложить к валидатору ту же банковскую карту, которая привязана к сервису. Платежное решение разрабатывают и тестируют сотрудники ИТ-компании Правительства Москвы «МТТЕХ».