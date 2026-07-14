Москвичей предупредили о погодной опасности

В Московской области объявлен «желтый» уровень опасности на фоне предстоящей грозы. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать с 12:00 до 18:00. Гроза ожидается в отдельных районах столичного региона в течение дня.

На текущей рабочей неделе жителей Москвы ожидает рост атмосферного давления. К пятнице показатель достигнет 751 миллиметра ртутного столба, после чего давление постепенно немного ослабнет.