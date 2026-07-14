Движение перекрыто: пожар на СВХ в Москве парализовал проезд

В Москве на СВХ перекрыли проезд из-за возгорания на проезжей части.

Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На СВХ (в районе Зеленоградской улицы, 2с4) произошло возгорание строительного крана. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время движение по СВХ в сторону области перекрыто. В Дептрансе водителям посоветовали учитывать ограничения при планировании маршрута.

До этого под Воронежем легковая машина улетела в кукурузное поле. На размещенных в сети кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, отсутствуют стекла и вывернут капот. По данным канала, в результате произошедшего 36-летний пассажир получил травмы несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадал водитель легковушки: прибывшие медики госпитализировали автомобилиста.